Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Бостоном»
«Вашингтон» одержал
победу над «Бостоном» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «столичных» по голу забили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для 31-летнего капитана «Вашингтона» эта шайба стала 550-й в карьере в НХЛ и 25-й в нынешнем сезоне. Теперь он занимает единоличное второе место в списке лучших снайперов чемпионата, уступая только Сидни Кросби из «Питтсбурга», у которого на три гола больше. Еще один российский легионер «Вашингтона» – защитник Дмитрий Орлов – записал на свой счет голевую передачу.
А самым результативным в составе «Вашингтона» стал форвард Никлас Бэкстрем, набравший 3 (1+2) очка.
У «Бостона» лучшим на площадке был форвард Брэд Маршанд, поучаствовавший во всех голах команды – 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».
«Вашингтон» набрал 74 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Бостон - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы:
Оши (Бэкстрём), 3:06 (1:0). Бэкстрём (Нисканен, Оши), 13:34 (2:0). Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 18:46 (2:1). Маршанд (Спунер, Пастрняк), 22:49 (2:2). Овечкин (Бэкстрём, Нисканен), 39:45 (3:2). Коннолли (Кузнецов, Орлов), 43:29 (4:2). Кузнецов (Уилсон), 55:53 (5:2). Крейчи (Маршанд, Пастрняк), 58:29 (5:3).
Место и дата
02 февраля 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция