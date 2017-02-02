Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Бостоном»

«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «столичных» по голу забили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для 31-летнего капитана «Вашингтона» эта шайба стала 550-й в карьере в НХЛ и 25-й в нынешнем сезоне. Теперь он занимает единоличное второе место в списке лучших снайперов чемпионата, уступая только Сидни Кросби из «Питтсбурга», у которого на три гола больше. Еще один российский легионер «Вашингтона» – защитник Дмитрий Орлов – записал на свой счет голевую передачу.

А самым результативным в составе «Вашингтона» стал форвард Никлас Бэкстрем, набравший 3 (1+2) очка.

У «Бостона» лучшим на площадке был форвард Брэд Маршанд, поучаствовавший во всех голах команды – 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».

«Вашингтон» набрал 74 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге.

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