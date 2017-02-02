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Луис Энрике: Гол Гризманна оставляет шансы для «Атлетико»

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:1) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

«Мы могли все решить, забив третий гол. Но в то же время мы могли и пропустить второй. Так что все могло сложиться как в одну, так и в другую сторону. Было бы наивно полагать, что мы бы обошлись без проблем на «Висенте Кальдерон».

В матчах с командой такого уровня приходится рассчитывать на то, что время будет идти как можно быстрее, а в нашем случае это означает, что мы будем держать соперника подальше от своих ворот и контролировать мяч на чужой половине поля.

Они усложнили нам задачу, ответный гол оставляет шансы для «Атлетико», – приводит Marca слова Луиса Энрике.

Напомним, проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, «Атлетико» отыграл один гол благодаря точному удару француза Антуана Гризманна.

Второй матч пройдет 7 февраля на «Ноу Камп».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Атлетико - Барселона - 1:2 (0:2)

Голы

Суарес Л. 7 (0:1). Месси 33 (0:2). Гризманн 60 (1:2).

Состав

Атлетико: Мойя, Годин, Врсалько (Торрес, 46), Хуанфран, Луис, Савич, Коке, Габи, Карраско (Гамейро, 71), Сауль (Гайтан, 60), Гризманн

Барселона: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Гомеш (Рафинья, 73), Маскерано, Роберто, Ракитич (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси, Неймар

Предупреждения:

Сауль, 32; Савич, 38; Гризманн, 75; Габи, 84; Хуанфран, 90 - Неймар, 64; Месси, 90; Маскерано, 90

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

01 февраля 23:00, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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