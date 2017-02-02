Луис Энрике: Гол Гризманна оставляет шансы для «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:1) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

«Мы могли все решить, забив третий гол. Но в то же время мы могли и пропустить второй. Так что все могло сложиться как в одну, так и в другую сторону. Было бы наивно полагать, что мы бы обошлись без проблем на «Висенте Кальдерон».

В матчах с командой такого уровня приходится рассчитывать на то, что время будет идти как можно быстрее, а в нашем случае это означает, что мы будем держать соперника подальше от своих ворот и контролировать мяч на чужой половине поля.

Они усложнили нам задачу, ответный гол оставляет шансы для «Атлетико», – приводит Marca слова Луиса Энрике.

Напомним, проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, «Атлетико» отыграл один гол благодаря точному удару француза Антуана Гризманна.

Второй матч пройдет 7 февраля на «Ноу Камп».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча