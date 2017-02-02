Лоу начнет работать в «Уильямсе» с марта

Бывший технический директор «Мерседеса» Падди Лоу начнет работать в «Уильямсе» с 1 марта, сообщает Autosport.com.

Ранее сообщалось, что «Уильямс» и «Мерседес» пойдут на сделку. Британцы отпустят финского гонщика Валттери Боттаса, а немцы позволят Лоу присоединиться к новой команде без обязательного в таких случаях отпуска.

Лоу придет в «Уильямс» на смену Пэту Симондсу, который покинул британскую команду в декабре прошлого года, однако его положение будет выше, чем у предшественника в связи с тем, что Лоу приобрел часть акций команды.

Ожидается, что Лоу войдет в состав совета директоров «Уильямса» наряду с заместителем руководителя команды Клэр Уильямс, генеральным директором группы Майком О'Дрисколлом и неисполнительным президентом Ником Роузом. А если говорить о технической иерархии, то Лоу станет главной фигурой в команде.