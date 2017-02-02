Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Корне
Футбол  ЦСКА- : -Виктория
Баскетбол  Фенербахче- : -ЦСКА
Хоккей  Сибирь- : -Адмирал
Баскетбол  УНИКС- : -Олимпиакос
Футбол  Камерун- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лоу начнет работать в «Уильямсе» с марта

Источник:  AutosportКомментарии

Бывший технический директор «Мерседеса» Падди Лоу начнет работать в «Уильямсе» с 1 марта, сообщает Autosport.com.

Ранее сообщалось, что «Уильямс» и «Мерседес» пойдут на сделку. Британцы отпустят финского гонщика Валттери Боттаса, а немцы позволят Лоу присоединиться к новой команде без обязательного в таких случаях отпуска.

Лоу придет в «Уильямс» на смену Пэту Симондсу, который покинул британскую команду в декабре прошлого года, однако его положение будет выше, чем у предшественника в связи с тем, что Лоу приобрел часть акций команды.

Ожидается, что Лоу войдет в состав совета директоров «Уильямса» наряду с заместителем руководителя команды Клэр Уильямс, генеральным директором группы Майком О'Дрисколлом и неисполнительным президентом Ником Роузом. А если говорить о технической иерархии, то Лоу станет главной фигурой в команде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карлос Сайнс: Мой первый подиум – это сейчас утопияПилот «Торо Россо» Карлос Сайнс высказался о перспективах итальянской команды в новом сезоне.Виталий Петров: У меня есть желание выиграть «Ле-Ман»Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров рассказал о своих ближайших планах.Нико Росберг: Я не думаю о Формуле EЧемпион мира Нико Росберг заявил, что по окончании карьеры в Формуле-1 не планирует переходить в Формулу E.Глава «Рено» Сирил Абитебул: Рассчитываем на борьбу с «Уильямс» и «Форс Индией»Руководитель команды «Рено» Сирил Абитебул» поделился ожиданиями от предстоящего сезона в «Формуле-1».Нико Росберг: «Формуле-1» нужны переменыДействующий чемпион мира Нико Росберг прокомментировал отставку бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна.Фернандо Алонсо: В отношении нашей аэродинамики много вопросовПилот «Макларена» Фернандо Алонсо что «Хонда» сумеет подготовить хороший мотор для его команды к сезону-2017, а вот аэродинамические качества шасси могут вызвать вопросы.Игорь Ермилин: С проведением «Гран-при России», возможно, будет небольшая проблемаСоветник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал уход Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера «Формулы-1».Даниэль Риккардо: Хэмилтону будет очень нелегко в новом сезонеПилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо заявил, что гонщику «Мерседеса» Льюсу Хэмилтону в новом сезоне «Формулы-1» будет не легко.Вольфф останется в «Мерседесе»Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что, скорее всего, продлит контракт с командой, который истекает в нынешнем году.Фелипе Масса: Мы открываем новую главу в «Королевских гонках»Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Формулы-1».Джо Савар: Проблемы «Манора» заключались не только в деньгахЖурналист Джо Савар, пишущий о Формуле-1 прокомментировал ситуацию с «Манором». Ранее стало известно, что команда прекращает деятельность из-за неудачи с поиском нового инвестора.Баттон попробовал себя в роли пилота самолетаБывший гонщик «Формулы-1», чемпион сезона-2009 Дженсон Баттон попробовал себя в роли пилота самолета.«Заубер» представит новый болид 22 февраляНовый автомобиль команды «Заубер» под маркировкой C36 впервые появится на трассе 22 февраля во время съемочного дня в Барселоне. Об этом сообщает Autosport.Роберт Фернли: Окон будет выступать за «Форс Индию» два ближайших годаЗаместитель руководителя «Форс Индии» Роберт Фернли дал понять, что команда не отпустит Эстебана Окона, если «Мерседесу» потребуется замена в его лице в течение двух ближайших лет.Жак Вильнев: Стролл – очень талантливый гонщик. С оптимизмом оцениваю его потенциалЧемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что Лэнс Стролл, который в предстоящем сезоне дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Уильямс», способен многого добиться.Берни Экклстоун: Был удивлен, когда новые владельцы «Ф-1» сказали мне отойти в сторонуБывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун признался, что смещение с поста руководителя серии стало для него неожиданностью.Клэр Уильямс награждена Орденом Британской империиЗаместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс награждена королевой Великобритании Елизаветой II Орденом Британской империи за заслуги и вклад в развитие «Формулы-1».Берни Экклстоун: Последнее, что я хотел бы увидеть – это то, как разваливается «Формула-1»Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун опроверг слухи о том, что собирается создать конкурента «Королевским гонкам».Мартин Уитмарш: Уверен, что Формула-1 станет лучшеБывший руководитель «Макларена» Мартин Уитмарш прокомментировал отставку Берни Экклстоуна. Он считает, что с приходом Liberty Media в Формуле-1 начнется новая эра.Флавио Бриаторе: В нынешней ситуации виноват не только Экклстоун, но и командыИтальянский бизнесмен, бывший руководитель команды «Рено» Флавио Бриаторе прокомментировал отставку Берни Экклстоуна.
Главные новости
Хоккей
Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Бостоном»
Хоккей
Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛ
Футбол
Златан Ибрагимович: Некоторые сэйвы Якупович делал на камеру
Футбол
Жозе Моуринью: Я не критикую игру «Халл Сити», они борются за выживание
Теннис
Мария Шарапова: Прилетела в Россиию и заказала борщ, пельмени и салат оливье
Футбол
Гол Тотти принес «Роме» победу над «Чезеной» в Кубке Италии
Футбол
Египет стал первым финалистом Кубка Африки
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграл «Халл Сити»
Футбол
«Барселона» победила «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и догнал «Ливерпуль»
все новости
Уильямс
Уильямскалендарьстатистика
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости