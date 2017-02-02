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Карлос Сайнс: Мой первый подиум – это сейчас утопия

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс высказался о перспективах итальянской команды в новом сезоне.

«Говорить о завоевании моего первого подиума сейчас не стоит, потому что это утопия. Более того, нам будет нелегко сражаться с «Маклареном». Эта команда обладает гораздо большими ресурсами, чем мы.

Надеюсь, что «Торо Россо» сможет расположиться сразу за большой четверкой, в которую в моем понимании входят «Мерседес», «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен», – приводит Autosport.com слова Сайнса.

Лучшим результатом 22-летнего испанца за два сезона в Формуле-1 является шестое место, на котором он финишировал в прошлом году в Испании, США и Бразилии.

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 26 марта, когда пройдет гонка Гран-при Австралии.

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