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День в истории. Валерию Карпину – 48 лет

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня 48-й день рождения отмечает бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Карпин.

Карпин родился в Нарве 2 февраля 1969 года. На взрослом уровне начинал играть в команде «Спорт» из Таллина, откуда перешел в ЦСКА, а позже в воронежский «Факел».

С 1992 по 1994 годы Карпин играл в «Спартаке», в составе которого стал трехкратным чемпионом России (1992-1994), обладателем Кубка СССР (1992) и Кубка России (1994), трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

Следующие 11 лет карьеры полузащитник провел в Испании, где играл за «Реал Сосьедад» (1994-1996, 2002-2005), «Валенсию» (1996-1997) и «Сельту» (1997-2002).

По итогам сезона 1998/98 журнал Don Balon признал Карпина лучшим универсальным игроком чемпионата. В 2003 году вместе с «Реалом Сосьедад» Карпин стал серебряным призером чемпионата Испании.

За сборную России Карпин провел 72 матча и забил 17 голов. Участник чемпионатов мира 1994 и 2002 годов, а также Евро-96.

В апреле 2009 года Карпин стал главным тренером «Спартака», которого дважды приводил к серебряным медалям чемпионата России (2009, 2012). Покинул «Спартак» в марте 2014 года, после чего тренировал «Мальорку» (2014-2015) и армавирское «Торпедо» (2015-2016).

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