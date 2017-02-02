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«Краснодар» не сможет выкупить Шишкина у «Локомотива» после окончания аренды

Источник:  «Известия»Комментарии

«Краснодар» не сможет выкупить у «Локомотива» защитника Романа Шишкина, когда с футболистом закончится арендное соглашение, сообщают «Известия».

По информации источника, «железнодорожники» отказались включать в арендное соглашение с «горожанами» пункт о праве выкупа российского игрока. По истеченииаренды 30-летний футболист обязан будет вернуться в «Локомотив».

- «Краснодар» был очень заинтересован в том, чтобы усилить правый фланг обороны, - рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. - Зимой «горожан» покинул польский защитник Артур Енджейчик, и клуб начал активные поиски усиления этой позиции. В частности, руководство «Краснодара» остро интересовал вопрос приобретения у «Локо» Романа Шишкина. Стороны долго договаривались об условиях перехода, и «железнодорожники» настояли именно на аренде. При этом «Краснодар» рассчитывал включить в контракт пункт о первоочередном праве выкупа игрока за фиксированную сумму по окончании аренды. Однако «Локо» отказался пойти им навстречу — несмотря на то что у Шишкина имеется определенное недопонимание с главным тренером, клуб не хочет терять опытного футболиста с российским паспортом.

Шишкин перешел в «Краснодар» на правах аренды до конца текущего сезона. Футболист уже тренируется с новой командой на сборе в Испании. В этом сезоне 30-летний Шишкин провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах. 


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