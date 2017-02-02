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Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1. Мария Шарапова успела переделать много дел за один день в Москве, в том числе сходить на программу «Вечерний Ургант», во время которой много говорила о еде.

2. Алексей Миранчук уходит из «Локомотива». Теперь это признает даже президент клуба Илья Геркус. Остаются вопросы – куда и когда.

3. «Барселона» победила «Атлетико» в Кубке Испании, но гол Гризманна оставил шансы команде Симеоне. Ответная игра через неделю на «Ноу Камп.

4. В Англии «Манчестер Сити» устроил дежавю для «Вест Хэма» и второй раз за месяц разгромил соперника. Один из голов забил новичок Габриэл Жезус.

5. У земляков из «Юнайтед» с голами в этот вечер не задалось. Голкипер «Халла» Элдин Якупович тащил все, что можно и нельзя, хотя Златан поспорил бы. Моуринью как всегда чем-то недоволен.

6. Евгений Кузнецов признан лучшим игроком января в НХЛ и отметил это дело заброшенной шайбой в ворота «Бостона». У Александра Овечкина тоже небольшой праздник.

7. На чемпионате мира по хоккею с мячом состоялся первый матч между Россией и Швецией. Повтор ожидается в финале.

8. Египет стал первым финалистом Кубка Африки. Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе старался за Буркина-Фасо 120 минут, но пробить пенальти ему не дали.

9. Тотти все еще забивает за «Рому» и выводит ее в полуфинал Кубка Италии.

10. В первом раунде Кубка Федерации сборная России выставила полумолодежный состав.

Цитата дня: «Габриэл Жезус – как арбуз». Неожиданное признание Хосепа Гвардиолы.

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