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«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну зарплату 18 млн евро в год

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует усилить линию атаки.

В связи с этим, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн всерьез заинтересовал английский клуб. «Красные дьяволы» готовы предложить за 25-летнего футболиста 100 миллионов евро. По информации источника, сам футболист не против продолжения карьеры в Англии и уже согласовал личные условия контракта. Зарплата Гризманна в «Манчестер Юнайтед» составит около 18 миллионов евро в год. Его контракт с «Атлетико» действует до 2021 года. 

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Испании 19 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. 

Напомним, что Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Европы в 2016 году. Форвард стал лучшим бомбардиром турнира, забив за сборную Франции шесть голов.  

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