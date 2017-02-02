«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну зарплату 18 млн евро в год

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует усилить линию атаки.

В связи с этим, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн всерьез заинтересовал английский клуб. «Красные дьяволы» готовы предложить за 25-летнего футболиста 100 миллионов евро. По информации источника, сам футболист не против продолжения карьеры в Англии и уже согласовал личные условия контракта. Зарплата Гризманна в «Манчестер Юнайтед» составит около 18 миллионов евро в год. Его контракт с «Атлетико» действует до 2021 года.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Испании 19 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Европы в 2016 году. Форвард стал лучшим бомбардиром турнира, забив за сборную Франции шесть голов.