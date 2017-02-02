Россиянка Егорова завоевала бронзу в спринте на Универсиаде
Российская биатлонистка Анастасия Егорова завоевала бронзовую медаль в спринте на 7,5 км на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
Наша спортсменка допустила один промах на двух огневых рубежах. Победу праздновала представительница Казахстана Галина Вишневская. Серебро завоевала украинка Яна Бондарь.
Завтра у девушек состоится гонка преследования. Еще в программе Универсиады значатся смешанная эстафета (5 февраля) и масс-старт (7 февраля).
Универсиада
Алматы (Казахстан), 2 февраля
Биатлон
Женщины
Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа
1. Галина Вишневская (Казахстан) – 21.43,1 (1 штрафной круг)
2. Яна Бондарь (Украина) -+22,8 (2)
3. Анастасия Егорова (Россия) – + 36,7 (1)…
5. Лариса Куклина (Россия) – + 56,9 (1)…
10. Ольга Шестерикова (Россия) – + 1.16,3 (1)
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