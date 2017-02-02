Мужская сборная России уступила шведам на Универсиаде

Мужская сборная России по керлингу потерпела третье поражение в круговом раунде на Универсиаде в Алма-Ате.

На этот раз нашей команде нанесли поражение шведы - 6:11. Теперь россияне делят седьмое место с японцами и американцами. Следующий матч российская дружина проведет сегодня против Норвегии.

По регламенту все команды проведут круговой турнир, из группы выйдут четыре лучшие сборные.

Универсиада

Алматы (Казахстан), 2 февраля

Керлинг

Мужчины

Россия – Швеция – 6:11 (0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:4, 0:2)