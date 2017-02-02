Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Корне
Футбол  ЦСКА- : -Виктория
Баскетбол  Фенербахче- : -ЦСКА
Хоккей  Сибирь- : -Адмирал
Баскетбол  УНИКС- : -Олимпиакос
Футбол  Камерун- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мужская сборная России уступила шведам на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по керлингу потерпела третье поражение в круговом раунде на Универсиаде в Алма-Ате.

На этот раз нашей команде нанесли поражение шведы - 6:11. Теперь россияне делят седьмое место с японцами и американцами. Следующий матч российская дружина проведет сегодня против Норвегии. 

По регламенту все команды проведут круговой турнир, из группы выйдут четыре лучшие сборные.  

Универсиада

Алматы (Казахстан), 2 февраля

Керлинг

Мужчины

Россия – Швеция – 6:11 (0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:4, 0:2)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянка Егорова завоевала бронзу в спринте на УниверсиадеРоссийская биатлонистка Анастасия Егорова завоевала бронзовую медаль в спринте на 7,5 км на зимней Универсиаде в Алма-Ате.Женская сборная России разгромила Казахстан на УниверсиадеЖенская сборная России по керлингу одержала разгромную победу над командой Казахстана в пятом матче на Универсиаде.Радионова и Туктамышева лидируют в короткой программе на УниверсиадеБронзовый призер чемпионата мира-2015 российская фигуристка Елена Радионова стала лучшей в короткой программе на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.Мужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 7:6 в матче группового раунда на Универсиаде в Алма-Ате.Барков завоевал золото в лыжном двоеборье на УниверсиадеРоссиянин Вячеслав Барков одержал победу в лыжном двоеборье на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.Россия завоевала 19 медалей за три дня УниверсиадыСборная России лидирует в медальном зачете после третьего дня Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.Горнолыжница Силантьева завоевала золото в комбинации на УниверсиадеРоссийская горнолыжница Анастасия Силантьева завоевала золото в комбинации (слалом+супергигант) на зимней Универсиаде в Алма-Ате.Конькобежка Сохрякова завоевала бронзу на дистанции 3000 метров на УниверсиадеРоссиянка Елена Сохрякова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на Универсиаде в Алма-Ате.Российские керлингистки уступили Канаде на УниверсиадеЖенская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче группового раунда зимней Универсиады в Астане.Мужская сборная России проиграла Великобритании в первом матче на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу проиграла в своем стартовом матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.Сборная России лидирует в медальном зачете после первого дня УниверсиадыСборная России завоевала девять медалей в первый день Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.Богданов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде-2017Российский сноубордист Богдан Богданов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде-2017, которая проходит в Алма- Ате.Российские горнолыжники завоевали три медали в супер-гиганте на Унивесиаде-2017Российский горнолыжник Евгений Пясик завоевал серебряную медаль в супер-гиганте на Универсиаде в Алма-Ате.Россиянка Васильева завоевала золото Универсиады в гонке на 5 км классическим стилемРоссийская лыжница Лилия Васильева завоевала золотую медаль в гонке на 5 км классическим стилем на Универсиаде в Алма-Ате.Посмотрите, как россиянки разорвали сборную США на Универсиаде (видео голов)Посмотрите, как россиянки разорвали сборную США на Универсиаде (видео голов)Женская сборная России на Всемирной зимней универсиаде-2017 вышла в полуфинал готова подтвердить свой статус действующего чемпиона Игр.Российские хоккеистки разгромили команду США в стартовом матче УниверсиадыЖенская студенческая сборная России под руководством Алексея Чистякова провела первый матч на групповом этапе на Универсиаде.Виталий Мутко: Перед сборной России стоит задача бороться за самые высокие места на УниверсиадеВице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, какие задачи стоят перед сборной России на Универсиаде в Алма-Ате.Игроки ТХК в отчаянии написали письмо губернатору. А как же Универсиада?Игроки ТХК в отчаянии написали письмо губернатору. А как же Универсиада?В тверском клубе серьезные проблемы с финансами, которые могут отразиться на выступлении сборной России на Универсиаде-2017.Виталий Мутко: Правительство выделит 40 млрд рублей на подготовку инфраструктуры к Универсиаде-2019Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что на подготовку объектов к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске правительство выделит около 40 млрд рублей.Виталий Мутко: Правительство выделит около 40 миллиардов рублей на подготовку к Универсиаде-2019В 2019 году в Красноярске состоится зимняя Универсиада. Как заявил министр спорта РФ Виталий Мутко, на подготовку к ней правительство выделит около 40 миллиардов рублей.
Главные новости
Футбол
Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»
Футбол
День в истории. Игорю Шалимову - 48!
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну зарплату 18 млн евро в год
Футбол
«Краснодар» не сможет выкупить Шишкина у «Локомотива» после окончания аренды
Футбол
День в истории. Валерию Карпину – 48 лет
Хоккей
Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Бостоном»
Хоккей
Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛ
Футбол
Златан Ибрагимович: Некоторые сэйвы Якупович делал на камеру
Футбол
Жозе Моуринью: Я не критикую игру «Халл Сити», они борются за выживание
Теннис
Мария Шарапова: Прилетела в Россиию и заказала борщ, пельмени и салат оливье
все новости

Cпецпредложение