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День в истории. Игорю Шалимову - 48!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 2 февраля, празднует свой день рождения главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

В качестве футболиста Шалимов выступал за такие клубы как «Спартак» (Москва), «Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болнья», «Наполи» (все - Италия), «Дайсбург» (Германия), «Лугано» (Швейцария). За сборную СССР полузащитник провел 20 матчей и забил два мяча, за  сборную России - 23 игры и три гола. 

Среди достижений Шалимова - победа в чемпионате СССР (1989), серебро чемпионата Италии (1993), победа в Кубке УЕФА (1994). Карьеру футболиста Шалимов завершил в 1999 году.

В 2002 году начал тренерскую карьеру. Первым клубом, который возглавил Шалимов, был «Краснознаменск» (3-й дивизион). С 2008 по 2011 году Шалимов тренировал женскую сборную России. В 2015 году тренер пришел работать в структуру «Краснодара». В октябре 2016 года Шалимов стал главным тренером «Краснодара», сменив на этом посту Олега Кононова.  

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