Сегодня клубы РФПЛ сыграют четыре контрольных матча

Сегодня ЦСКА проведет спарринг с чешской «Викторий». Начало матча – 18.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.

Кроме того, сегодня «Крылья Советов» сыграют с боснийским «Железничаром», «Уфа» – с болгарским «Левски», а «Анжи» – с болгарским же «Ботевом».

Добавим, что в четверг должен был состояться матч «Локомотива» с австрийским клубом «Адмира Ваккер». Но он отменен.