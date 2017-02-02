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Сегодня клубы РФПЛ сыграют четыре контрольных матча

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Сегодня ЦСКА проведет спарринг с чешской «Викторий». Начало матча – 18.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.

Кроме того, сегодня «Крылья Советов» сыграют с боснийским «Железничаром», «Уфа» – с болгарским «Левски», а «Анжи» – с болгарским же «Ботевом».

Добавим, что в четверг должен был состояться матч «Локомотива» с австрийским клубом «Адмира Ваккер». Но он отменен.

Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)

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