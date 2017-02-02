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Григоренко и Задоров не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль оформил форвард Джефф Картер, по шайбе забросили Мариан Габорик, Дастин Браун и Дуайт Кинг. 

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду 17 минут и заработал показатель полезности «-1». Защитник Никита Задоров провел три силовых приема и дважды блокировал удары соперника.  

Добавим, что хоккеисты «Колорадо» потерпели девятое поражение подряд в НХЛ.  

Матч

Лос-Анджелес - Колорадо - 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Габорик (Браун, Копитар), 0:47 (1:0). Картер (Даути, Маззин), 7:15 (2:0). Картер (Сетогучи), 17:42 (3:0). Браун (Дауд, Грэвел), 44:11 (4:0). Кинг 50:46 (5:0).

Место и дата

02 февраля 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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