Григоренко и Задоров не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дубль оформил форвард Джефф Картер, по шайбе забросили Мариан Габорик, Дастин Браун и Дуайт Кинг.
Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду 17 минут и заработал показатель полезности «-1». Защитник Никита Задоров провел три силовых приема и дважды блокировал удары соперника.
Добавим, что хоккеисты «Колорадо» потерпели девятое поражение подряд в НХЛ.
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