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Илья Кутепов: Новички «Спартака» хорошо влились в команду

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от прошедшего первого зимнего сбора команды.

- Контрольные матчи прошли хорошо, судя по результатам. Работа прошла не зря. В таком же ритме будем стараться трудиться на двух оставшихся сборах. Два-три дня проведем в Москве, дальше отправимся в Испанию вновь готовиться к сезону. Скорее всего, самым тяжелым будет как раз второй сбор. Новички хорошо влились в команду. Со стороны уже тяжело сказать, что это новички «Спартака». Теперь это основные составляющие части, единое целое, - сказал Кутепов в интервью «Матч ТВ».

Состав «Спартака» этой зимой уже пополнили голкипер Александр Селихов, защитник Георгий Джикия (оба - «Амкар»), полузащитник Александр Самедов («Локомотив») и нападающий Луис Адриано («Милан»). 

После 17 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, в активе команды 40 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», тройку замыкает ЦСКА. 

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