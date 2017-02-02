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Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат

Источник:  ТАССКомментарии

Старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы российского боксера Александра Поветкина, сообщил о результатах вскрытия допинг-пробы «Б».

«Проба «Б» вскрыта. Остарин подтвержден», – приводит слова Карпенко ТАСС.

Напомним, Поветкин должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительной допинг-пробы россиянина WBC отказался санкционировать бой. В результате, Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

В конце декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы россиянина, заявил, что в пробе спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.

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