Йоханнес Бе: Я бы не хотел видеть Логинова на стартах

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал участие россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Хохфильцене.

Ранее Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина.

- Он победил меня в нескольких гонках, но я отставал от него не на много. Надеюсь, что мы не увидим его на первых порах, даже если он отбыл наказание. Это странно, когда люди, отбывшие дисквалификацию за допинг, возвращаются и достигают успеха. Это нехорошо для спорта.

Я не могу решать, кого приглашать в сборную. Но вызов Логинова в сборную на ЧМ - это глупость. Я знаю, что по правилам он имеет право участвовать в гонках, но я бы не хотел видеть Логинова на стартах, - цитирует Йоханнеса Бе NRK.

Напомним, что вчера тренерский штаб сборной России включил Логинова и Ирину Старых в состав национальной команды на чемпионат мира в Хохфильцене.