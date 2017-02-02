Хосеп Гвардиола: Конте не должен волноваться, у его команды отрыв в девять очков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении «Челси», а также подвел итоги матча против «Вест Хэма» (4:0).

«Конте не должен волноваться. У его команды отрыв в девять очков, поэтому они могут позволить себе поражение. Мы же должны бороться до последнего дня. Здесь нет слабых команд, но «Манчестер Сити» намерен занять свое место в первой четверке.

В чем отличие этой игры от остальных? У нас появился шанс забить – мы им воспользовались. У нас появился второй шанс забить – мы снова забили. После этого нам было немного проще, но, очевидно, что команда далеко не в идеальном состоянии. Мы отлично работали как с мячом, так и без мяча. Наши игроки в атаке справились с задачей, я доволен их игрой», – сказал испанский специалист, слова которого приводит Goal.

На данный момент «Челси» лидирует в таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя («Тоттенхэм») на 9 очков.

«Манчестер Сити», в свою очередь, расположился на 5 месте (46 баллов), уступая «Ливерпулю» по дополнительным показателям.

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