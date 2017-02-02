Хосеп Гвардиола: Конте не должен волноваться, у его команды отрыв в девять очков
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении «Челси», а также подвел итоги матча против «Вест Хэма» (4:0).
«Конте не должен волноваться. У его команды отрыв в девять очков, поэтому они могут позволить себе поражение. Мы же должны бороться до последнего дня. Здесь нет слабых команд, но «Манчестер Сити» намерен занять свое место в первой четверке.
В чем отличие этой игры от остальных? У нас появился шанс забить – мы им воспользовались. У нас появился второй шанс забить – мы снова забили. После этого нам было немного проще, но, очевидно, что команда далеко не в идеальном состоянии. Мы отлично работали как с мячом, так и без мяча. Наши игроки в атаке справились с задачей, я доволен их игрой», – сказал испанский специалист, слова которого приводит Goal.
На данный момент «Челси» лидирует в таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя («Тоттенхэм») на 9 очков.
«Манчестер Сити», в свою очередь, расположился на 5 месте (46 баллов), уступая «Ливерпулю» по дополнительным показателям.
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Матч
Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)
Голы
де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 - пен.).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл
Предупреждения:
Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 - Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция