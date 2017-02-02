Нобоа в заявке «Ростова» на плей-офф Лиги Европы
«Ростов» опубликовал заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы.
Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев
Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сесар Навас.
Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан, Валерий Ярошенко.
Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Марко Девич.
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет со «Спартой». Первый матч пройдет в Ростове 16 февраля, ответный в Праге 23 февраля.
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