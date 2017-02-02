Расул Мирзаев: Надеюсь, что смогу выйти на ринг в июне

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев надеется в ближайшее время приступить к тренировкам.

- Я прошел курс лечения. Меня выписали из больницы, но я еще продолжаю восстанавливаться в домашних условиях. Надеюсь, что вскоре смогу вновь приступить к тренировкам. Пока речь идет о легких физических нагрузках - например, пробежках. Что касается занятий с полным контактом, то об этом пока говорить рано.

Очень жаль, что так сложились обстоятельства и мой повторный бой с Макашвили не состоялся. Безусловно, я хотел взять реванш. Но ничего, я еще успею это сделать. Впереди - тяжелый и интенсивный процесс набора формы. Как только я начну приходить в кондиции, мы обсудим возможности проведения реванша.

У нас были планы провести бой с Диего Брандао. После того как он победил моего друга Мурада Мачаева, этот бой стал еще реальнее. Я постараюсь как можно быстрее восстановиться и победить бразильца. Я хотел бы одержать уверенную и красочную победу. Надеюсь, что смогу выйти на ринг ближе к лету, в июне - когда полностью восстановлюсь и наберу оптимальную форму. А пока буду продолжать лечиться, - рассказал «Известиям» знаменитый боец.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники поджидали Мирзаева около жилого дома на Восточной улице. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение.