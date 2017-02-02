«Спартак» не будет участвовать в предсезонных турнирах наподобие Copa del Sol

4 февраля футболисты «Спартака» отправятся на второй сбор в Испанию.

Три намеченных ранее контрольных поединка красно-белых в Испании остаются в программе подготовки. Речь идет о матчах в Эстепоне 10 и 16 февраля, а также в Марбелье 26 февраля. О соперниках «Спартака» на втором сборе не сообщается.

Ранее в СМИ появилась новость, что «Спартак» может принят участие в предсезонном турнире наподобие Copa del Sol, но, как утверждает источник, эта информация не соответствует действительности. У команды не хватит времени для участия в подобном турнире.

После 17 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, в активе команды 40 очков.