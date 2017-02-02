Унаи Эмери: «ПСЖ» приходится тяжело из-за огромного количества травмированных

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после матча с «Ренном» рассказал о проблемах своей команды, а также отметил игру своих подопечных.

«Мы продолжаем учиться на своих ошибках. «ПСЖ» приходится тяжело из-за огромного количества травмированных. Сейчас мы не ведем речь о конкуренции. Команде нужны все игроки, впереди нас ждет много матчей. Есть риск, что у нас опять травмируются футболисты, а некоторые начнут испытывать проблемы из-за усталости.

Доволен игрой Бен-Арфа, который забил гол. Также я рад за Альфонсо Ареола. Он сумел оставить свои ворота «сухими». Пасторе также был неплох. Эти игроки в порядке», – сказал испанский специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, «ПСЖ» разгромил «Ренн» (4:0) в 1/16 финала Кубка Франции.