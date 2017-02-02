Spb Ladies Trophy-2017. Веснина и Цибулкова вышли в 1/4 финала, Уильямс проиграла за 56 минут и другие результаты дня
На Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи четвертого игрового дня в одиночном разряде.
Матчи второго круга
11:10 – Андреа Петкович (Германия) – Роберта Винчи (Италия) – 4:6, 4:6;
13:05 – Елена Веснина (Россия) – Ализе Корне (Франция) – 2:6, 6:3, 6:3;
15:35 – Винус Уильямс (США) – Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 1:6;
18:30 – Донна Векич (Хорватия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 2:6, 2:6.
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически