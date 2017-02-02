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Spb Ladies Trophy-2017. Веснина и Цибулкова вышли в 1/4 финала, Уильямс проиграла за 56 минут и другие результаты дня

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

На Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи четвертого игрового дня в одиночном разряде.

Матчи второго круга 

11:10 – Андреа Петкович (Германия) – Роберта Винчи (Италия) – 4:6, 4:6;

13:05 – Елена Веснина (Россия) – Ализе Корне (Франция) – 2:6, 6:3, 6:3;

15:35 – Винус Уильямс (США) – Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 1:6;

18:30 – Донна Векич (Хорватия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 2:6, 2:6.

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

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