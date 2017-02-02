Лучано Спаллетти: Тотти – футбольный Мохаммед Али
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Чезеной» (2:1) высказался о роли многолетнего капитана команды Франческо Тотти, который забил победный гол в самой концовке игры.
«Тотти приносит пользу команде не только на тренировках. Он – футбольный Мохаммед Али. Его глаза всегда смотрят на мяч, никто не в силах предугадать его дальнейшие действия. Если он на поле, то лучше отдать ему пас. Он отлично взаимодействует с партнерами. Благодаря Тотти многие болельщики «Ромы» вернулись на стадион», – приводит слова итальянского специалиста Goal.
Таким образом, «Рома» вышла в полуфинал, где ее соперником станет «Лацио». Другую пару составили «Ювентус» и «Наполи».
Отметим, что в полуфиналах команды сыграют по два матча – 1 марта и 5 апреля. Финал Кубка Италии запланирован на 2 июля.
Матч
Голы
Джеко 68 (1:0). Гарритано 73 (1:1). Тотти 90 (2:1 - пен.).
Состав
Рома: Алисон, Жуан (Наингголан, 46), Руй, Рюдигер, Манолас, Бруно Перес, Строотман, Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Перотти (Джеко, 21), Тотти
Чезена: Альярди, Бальцано, Ренцетти, Пертиконе, Риджоне, Лиджи, Витале, Родригес (Панико, 86), Лариби (Гарритано, 57), Коне, Чано (Кокко, 73)
Предупреждения:
Манолас, 90 - Лариби, 44; Гарритано, 69; Родригес, 84
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
01 февраля 23:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция