Лучано Спаллетти: Тотти – футбольный Мохаммед Али

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Чезеной» (2:1) высказался о роли многолетнего капитана команды Франческо Тотти, который забил победный гол в самой концовке игры.

«Тотти приносит пользу команде не только на тренировках. Он – футбольный Мохаммед Али. Его глаза всегда смотрят на мяч, никто не в силах предугадать его дальнейшие действия. Если он на поле, то лучше отдать ему пас. Он отлично взаимодействует с партнерами. Благодаря Тотти многие болельщики «Ромы» вернулись на стадион», – приводит слова итальянского специалиста Goal.

Таким образом, «Рома» вышла в полуфинал, где ее соперником станет «Лацио». Другую пару составили «Ювентус» и «Наполи».

Отметим, что в полуфиналах команды сыграют по два матча – 1 марта и 5 апреля. Финал Кубка Италии запланирован на 2 июля.