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Лучано Спаллетти: Тотти – футбольный Мохаммед Али

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Чезеной» (2:1) высказался о роли многолетнего капитана команды Франческо Тотти, который забил победный гол в самой концовке игры.

«Тотти приносит пользу команде не только на тренировках. Он – футбольный Мохаммед Али. Его глаза всегда смотрят на мяч, никто не в силах предугадать его дальнейшие действия. Если он на поле, то лучше отдать ему пас. Он отлично взаимодействует с партнерами. Благодаря Тотти многие болельщики «Ромы» вернулись на стадион», – приводит слова итальянского специалиста Goal.

Таким образом, «Рома» вышла в полуфинал, где ее соперником станет «Лацио». Другую пару составили «Ювентус» и «Наполи».

Отметим, что в полуфиналах команды сыграют по два матча – 1 марта и 5 апреля. Финал Кубка Италии запланирован на 2 июля.

Матч

Рома - Чезена - 2:1 (0:0)

Голы

Джеко 68 (1:0). Гарритано 73 (1:1). Тотти 90 (2:1 - пен.).

Состав

Рома: Алисон, Жуан (Наингголан, 46), Руй, Рюдигер, Манолас, Бруно Перес, Строотман, Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Перотти (Джеко, 21), Тотти

Чезена: Альярди, Бальцано, Ренцетти, Пертиконе, Риджоне, Лиджи, Витале, Родригес (Панико, 86), Лариби (Гарритано, 57), Коне, Чано (Кокко, 73)

Предупреждения:

Манолас, 90 - Лариби, 44; Гарритано, 69; Родригес, 84

Судья:

Фабио Мареска (Италия)

Место и дата

01 февраля 23:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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