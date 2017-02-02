Георгий Миланов: Через неделю футболисты ЦСКА будут в хорошей форме

Полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями от сбора команды в Кампоаморе.

- Сейчас уже легче тренироваться. Когда мы только начинали, было особенно непросто - не только из-за нагрузок, но и по той причине, что ты понимаешь: вся работа еще впереди (улыбается). Сейчас пахать приходится не меньше, но за плечами уже первый сбор и половина второго, нужно потерпеть еще чуть-чуть, а дальше будет больше игровых упражнений, матчей. Все это футболисты любят больше, чем физику, но и сейчас никто не жалуется: мы делаем важное дело.

Через неделю, дней через десять максимум мы будем в хорошей форме. На втором сборе продолжается очень тяжелая работа, я и не думал, что так будет. По моим ощущениям, сейчас мы немного подустали, но это та усталость, которая должна быть на этом этапе подготовки. Паулино Гранеро рассказывает нам обо всех показателях, которые собирает в ходе тестов, и они ясно говорят о том, что наша форма все лучше и лучше, - цитирует Миланова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что сегодня красно-синие проведут контрольный матч с чешской «Викторией Пльзень». 6 и 7 февраля ЦСКА сыграет с «Эсбьергом» (Дания) и командой ЛАСК (Австрия). Второй сбор армейцев продлится до 7 февраля.