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Соперник россиянина Сосновского был уличен в применении допинга

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Стало известно из-за чего не состоится поединок между россиянином Дмитрием Сосновским и Джастином Леддетом в рамках UFC 5 марта.

Как сообщает официальный сайт организации, Леддет (8 побед, 0 поражений) был уличен в применении допинга. Какое запрещенное вещество было обнаружено в организме американца не сообщается.

Бой был отменен неделю назад и дебют Сосновского в промоушене (10 побед, 0 поражений) был перенесен.

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