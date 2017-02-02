Соперник россиянина Сосновского был уличен в применении допинга

Стало известно из-за чего не состоится поединок между россиянином Дмитрием Сосновским и Джастином Леддетом в рамках UFC 5 марта.

Как сообщает официальный сайт организации, Леддет (8 побед, 0 поражений) был уличен в применении допинга. Какое запрещенное вещество было обнаружено в организме американца не сообщается.

Бой был отменен неделю назад и дебют Сосновского в промоушене (10 побед, 0 поражений) был перенесен.