Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия завоевала 25 медалей за четыре дня Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России лидирует в медальном зачете после четвертого дня Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Российские спортсмены завоевали уже 25 наград, из которых 10 золотых, 10 серебряных, пять бронзовых. Второе место занимает сборная Казахстана, завоевавшая 12 медалей (5-2-5).

Тройку замыкают спортсмены из Японии, набравшие девять медалей (2-6-1). В пятерку сборных по медалям также входят национальные команды Польши (7 медалей) и Китая (5).  

Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В феврале сборную России вновь ждет финал с Канадой. Повторится ли сенсация?В феврале сборную России вновь ждет финал с Канадой. Повторится ли сенсация?На Универсиаде-2017 завершился групповой этап в женском хоккее. Пока без поражений выступают только россиянки и канадки.Россия лидирует в медальном зачете зимней Универсиады после четвертого дняЗавершился четвертый соревновательный день на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан). Первое место в общем зачете продолжает занимать сборная России.Фролов и Березин завоевали серебро и бронзу в спринте на УниверсиадеРоссийские лыжники Владимир Фролов и Егор Березин заняли второе и третье места соответственно в спринте классическим стилем на Универсиаде в Алма-Ате.Кирилл Голубев завоевал золото на дистанции 1500 м на УниверсиадеРоссийский конькобежец Кирилл Голубев завоевал золото на дистанции 1500 метров на Универсиаде в Алма-Ате.Сучилов завоевал золотую медаль в спринте на УниверсиадеРоссийский биатлонист Семен Сучилов завоевал золотую медаль Универсиады-2017 в спринтерской гонке на 10 километров.Мужская сборная России уступила шведам на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу потерпела третье поражение в круговом раунде на Универсиаде в Алма-Ате.Россиянка Егорова завоевала бронзу в спринте на УниверсиадеРоссийская биатлонистка Анастасия Егорова завоевала бронзовую медаль в спринте на 7,5 км на зимней Универсиаде в Алма-Ате.Женская сборная России разгромила Казахстан на УниверсиадеЖенская сборная России по керлингу одержала разгромную победу над командой Казахстана в пятом матче на Универсиаде.Радионова и Туктамышева лидируют в короткой программе на УниверсиадеБронзовый призер чемпионата мира-2015 российская фигуристка Елена Радионова стала лучшей в короткой программе на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.Мужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 7:6 в матче группового раунда на Универсиаде в Алма-Ате.Барков завоевал золото в лыжном двоеборье на УниверсиадеРоссиянин Вячеслав Барков одержал победу в лыжном двоеборье на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.Россия завоевала 19 медалей за три дня УниверсиадыСборная России лидирует в медальном зачете после третьего дня Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.Горнолыжница Силантьева завоевала золото в комбинации на УниверсиадеРоссийская горнолыжница Анастасия Силантьева завоевала золото в комбинации (слалом+супергигант) на зимней Универсиаде в Алма-Ате.Конькобежка Сохрякова завоевала бронзу на дистанции 3000 метров на УниверсиадеРоссиянка Елена Сохрякова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на Универсиаде в Алма-Ате.Российские керлингистки уступили Канаде на УниверсиадеЖенская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче группового раунда зимней Универсиады в Астане.Мужская сборная России проиграла Великобритании в первом матче на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу проиграла в своем стартовом матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.Сборная России лидирует в медальном зачете после первого дня УниверсиадыСборная России завоевала девять медалей в первый день Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.Богданов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде-2017Российский сноубордист Богдан Богданов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде-2017, которая проходит в Алма- Ате.Российские горнолыжники завоевали три медали в супер-гиганте на Унивесиаде-2017Российский горнолыжник Евгений Пясик завоевал серебряную медаль в супер-гиганте на Универсиаде в Алма-Ате.Россиянка Васильева завоевала золото Универсиады в гонке на 5 км классическим стилемРоссийская лыжница Лилия Васильева завоевала золотую медаль в гонке на 5 км классическим стилем на Универсиаде в Алма-Ате.
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу
MMA
Тренер Федора Емельяненко: Митрион - типичный ударник, партер - не его конек
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
все новости