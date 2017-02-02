Россия завоевала 25 медалей за четыре дня Универсиады

Сборная России лидирует в медальном зачете после четвертого дня Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Российские спортсмены завоевали уже 25 наград, из которых 10 золотых, 10 серебряных, пять бронзовых. Второе место занимает сборная Казахстана, завоевавшая 12 медалей (5-2-5).

Тройку замыкают спортсмены из Японии, набравшие девять медалей (2-6-1). В пятерку сборных по медалям также входят национальные команды Польши (7 медалей) и Китая (5).

Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.