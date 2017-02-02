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Василий Уткин: Миланов? Какая глубина мысли. Подумать только – собрались, тренируются

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал заявление полузащитника московского ЦСКА Георгия Миланова о физической форме столичного клуба. 

Миланов в интервью клубной пресс-службе армейцев сказал следующее: «По моим ощущениям, сейчас мы немного подустали, но это та усталость, которая должна быть на этом этапе подготовки. Паулино Гранеро (тренер по физподготовке) рассказывает нам обо всех показателях, которые собирает в ходе тестов, и они ясно говорят о том, что наша форма все лучше и лучше», – сказал игрок.

«Какая глубина мысли. Подумать только – собрались, тренируются – и форма все лучше... Не, ну могло быть наоборот. Наверное», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

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