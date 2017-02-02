Мария Шарапова: Снятие дисквалификации – лучший сюрприз за последние годы

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, заявила, что ее возвращение в профессиональный спорт – лучший подарок за последнее время.

– Может быть, намекнете, какой подарок хотели бы получить на день рождения?

– Пожалуй, я уже его получила в прошлом году, когда узнала, что в апреле 2017-го смогу вернуться на корт. Даже своим родным говорила, что о большем сложно мечтать. Если бы меня раньше спросили, что бы я хотела на 30-летие, то этого презента точно не оказалось бы в моем списке. Чаще всего люди грезят о чем-то материальном, и я тоже люблю, когда во мне просыпается та маленькая девочка, бегущая к ёлке в Рождество, но снятие дисквалификации – действительно лучший сюрприз за последние годы, – сказала Шарапова в интервью RT.



Напомним, россиянка была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и спортсменка из РФ получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года.



Отметим, что за всю профессиональную карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров».