Сучилов завоевал золотую медаль в спринте на Универсиаде
Российский биатлонист Семен Сучилов завоевал золотую медаль Универсиады-2017 в спринтерской гонке на 10 километров.
наш спортсмен не допустил ни одного промаха на двух рубежах. Второе место занял еще один россиянин Дмитрий Иванов, замкнул тройку представитель Казахстана Роман Еремин.
Завтра у мужчин состоится гонка преследования. Еще в программе Универсиады значатся смешанная эстафета (5 февраля) и масс-старт (7 февраля).
Универсиада
Алматы (Казахстан), 2 февраля
Биатлон
Мужчины
Спринт. 10 км, два огневых рубежа
1. Семён Сучилов - 27.02,3 (0 промахов)
2. Дмитрий Иванов (оба — Россия) - +21,8 (0)
3. Роман Еремин (Казахстан) - + 22,3 (2)…
5. Александр Поварницын - + 30,8 (1)
6. Эдуард Латыпов - + 35,4 (1)…
8. Сергей Корастылев - + 46,5 (1)…
15. Александр Печенкин (все — Россия) - + 1.26,9 (4)