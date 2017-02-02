Сучилов завоевал золотую медаль в спринте на Универсиаде

Российский биатлонист Семен Сучилов завоевал золотую медаль Универсиады-2017 в спринтерской гонке на 10 километров.

наш спортсмен не допустил ни одного промаха на двух рубежах. Второе место занял еще один россиянин Дмитрий Иванов, замкнул тройку представитель Казахстана Роман Еремин.

Завтра у мужчин состоится гонка преследования. Еще в программе Универсиады значатся смешанная эстафета (5 февраля) и масс-старт (7 февраля).

Универсиада

Алматы (Казахстан), 2 февраля

Биатлон

Мужчины

Спринт. 10 км, два огневых рубежа

1. Семён Сучилов - 27.02,3 (0 промахов)

2. Дмитрий Иванов (оба — Россия) - +21,8 (0)

3. Роман Еремин (Казахстан) - + 22,3 (2)…

5. Александр Поварницын - + 30,8 (1)

6. Эдуард Латыпов - + 35,4 (1)…

8. Сергей Корастылев - + 46,5 (1)…

15. Александр Печенкин (все — Россия) - + 1.26,9 (4)