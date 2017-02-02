Александр Шмурнов: Суарес просто раскромсал оборону «Атлетико»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру форварда «Барселоны» Луиса Суареса в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико».

«Суарес просто раскромсал оборону «Атлетико»! Каждый шаг вплоть до удара – как взмах ножниц... Зверюга! В хорошем смысле слова», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Отметим, что уругваец стал автором первого гола «Барселоны». Позже второй мяч для своей команды великолепным ударом из-за пределов штрафной забил нападающий Лионель Месси.