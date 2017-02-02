Александр Шмурнов: Суарес просто раскромсал оборону «Атлетико»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру форварда «Барселоны» Луиса Суареса в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико».
«Суарес просто раскромсал оборону «Атлетико»! Каждый шаг вплоть до удара – как взмах ножниц... Зверюга! В хорошем смысле слова», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Отметим, что уругваец стал автором первого гола «Барселоны». Позже второй мяч для своей команды великолепным ударом из-за пределов штрафной забил нападающий Лионель Месси.
Матч
Атлетико - Барселона - 1:2 (0:2)
Голы
Суарес Л. 7 (0:1). Месси 33 (0:2). Гризманн 60 (1:2).
Состав
Атлетико: Мойя, Годин, Врсалько (Торрес, 46), Хуанфран, Луис, Савич, Коке, Габи, Карраско (Гамейро, 71), Сауль (Гайтан, 60), Гризманн
Барселона: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Гомеш (Рафинья, 73), Маскерано, Роберто, Ракитич (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси, Неймар
Предупреждения:
Сауль, 32; Савич, 38; Гризманн, 75; Габи, 84; Хуанфран, 90 - Неймар, 64; Месси, 90; Маскерано, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
01 февраля 23:00, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция