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Александр Шмурнов: Суарес просто раскромсал оборону «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру форварда «Барселоны» Луиса Суареса в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико».

«Суарес просто раскромсал оборону «Атлетико»! Каждый шаг вплоть до удара – как взмах ножниц... Зверюга! В хорошем смысле слова», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Отметим, что уругваец стал автором первого гола «Барселоны». Позже второй мяч для своей команды великолепным ударом из-за пределов штрафной забил нападающий Лионель Месси.

Матч

Атлетико - Барселона - 1:2 (0:2)

Голы

Суарес Л. 7 (0:1). Месси 33 (0:2). Гризманн 60 (1:2).

Состав

Атлетико: Мойя, Годин, Врсалько (Торрес, 46), Хуанфран, Луис, Савич, Коке, Габи, Карраско (Гамейро, 71), Сауль (Гайтан, 60), Гризманн

Барселона: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Гомеш (Рафинья, 73), Маскерано, Роберто, Ракитич (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси, Неймар

Предупреждения:

Сауль, 32; Савич, 38; Гризманн, 75; Габи, 84; Хуанфран, 90 - Неймар, 64; Месси, 90; Маскерано, 90

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

01 февраля 23:00, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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