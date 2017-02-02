По окончании сезона Бердыев может возглавить «Локомотив»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев по окончании текущего сезона возглавит «Локомотив», сообщает «Реальное время».

По информации источника, менеджмент «Локомотива» и Бердыев достигли принципиальной договоренности о совместной работе по завершению текущего сезона. 64-летний специалист готов перейти в московский клуб из-за более стабильного финансового положения, чем в «Ростове». Как утверждает источник, Бердыев давно мечтает построить серьезный клуб и выиграть один из европейских трофеев. В «Ростове» реализовать свою мечту Бердыеву проблематично из-за сложного финансового положения.

Бердыев не хочет бросать «Ростов» в плей-офф Лиги Европы, да и в «Локомотиве» не хотят увольнять Юрия Семина до окончания сезона. В «Локомотиве» понимают, что Бердыев будет строить команду практически с нуля, поэтому клуб не совершает громких трансферов, рассматривая лишь предложения о покупке собственных игроков.

Напомним, что Бердыев 13 лет был главным тренером «Рубина» и дважды приводил команду к победе в РФПЛ (2008, 2009). С 2014 года российский специалист возглавлял «Ростов». В сезоне-2015/16 донской клуб завоевал серебряные медали чемпионата России и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.



