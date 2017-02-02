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Владимир Кличко: Бой с Джошуа – самое большое испытание, Энтони является копией меня

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Энтони Джошуа. 

«Это самое большое испытание, потому что он в определенном смысле является копией меня. С точки зрения габаритов, заслуг – как раз то, что я говорил об Олимпиаде. И он – чемпион мира в профессионалах. Как я был когда-то. И это немного странно говорить: «Я был». Я был чемпионом. И теперь я вдруг оказался в ситуации, когда я претендент. Для меня это немного непривычно, и это меня мотивирует. Есть ли у меня еще порох или нет? Ответы на эти вопросы появятся 29 апреля», – сказал украинец, слова которого приводит Allboxing.ru.

Напомним, бой Джошуа - Кличко состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и WBA.

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