Владимир Кличко: Бой с Джошуа – самое большое испытание, Энтони является копией меня

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Энтони Джошуа.

«Это самое большое испытание, потому что он в определенном смысле является копией меня. С точки зрения габаритов, заслуг – как раз то, что я говорил об Олимпиаде. И он – чемпион мира в профессионалах. Как я был когда-то. И это немного странно говорить: «Я был». Я был чемпионом. И теперь я вдруг оказался в ситуации, когда я претендент. Для меня это немного непривычно, и это меня мотивирует. Есть ли у меня еще порох или нет? Ответы на эти вопросы появятся 29 апреля», – сказал украинец, слова которого приводит Allboxing.ru.

Напомним, бой Джошуа - Кличко состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и WBA.