Ломаченко проведет объединительный бой с Сосой 8 апреля

Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе Василий Ломаченко проведет следующий бой 8 апреля в США.

Как сообщает BoxingScene, украинец встретится на ринге с чемпионом WBA в этом весе 28-летним американцем Джейсоном Сосой, который подтвердил эту информацию.

Отметим, что в своем крайнем поединке Ломаченко одержал уверенную победу над экс-чемпионом мира в полулегком весе 30-летним ямайцем Николасом Уолтерсом.