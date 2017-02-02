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Ломаченко проведет объединительный бой с Сосой 8 апреля

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе Василий Ломаченко проведет следующий бой 8 апреля в США.

Как сообщает BoxingScene, украинец встретится на ринге с чемпионом WBA в этом весе 28-летним американцем Джейсоном Сосой, который подтвердил эту информацию.

Отметим, что в своем крайнем поединке Ломаченко одержал уверенную победу над экс-чемпионом мира в полулегком весе 30-летним ямайцем Николасом Уолтерсом.

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