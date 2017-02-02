РФС обязал московское «Динамо» погасить задолженность перед Погребняком

Как сообщает официальный сайт РФС, палата по разрешению споров обязала московское «Динамо» погасить задолженность перед нападающим Павлом Погребняком и наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков.

Также сообщается, что сегодня РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с самарских «Крыльев Советов», а также обязала подольский «Витязь» выплатить «Зениту» задолженность по договору о компенсационных выплатах в полном объеме за подготовку футболиста Павла Дронова.

Напомним, «Динамо» должно выплатить Погребняку задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года и проценты за задержку заработной платы. В случае погашения задолженностей перед экс-игроком сборной России с «бело-голубых» будет снят запрет на регистрацию новых игроков.

Также Палата по разрешению споров РФС прекратила производство по делам футболистов Игоря Денисова и Виталия Дьякова о выплате задолженностей, так как оба игрока отозвали свои заявления.