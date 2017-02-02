РФС снял запрет с «Крыльев Советов» на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет на регистрацию новых игроков с самарских «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт организации.

«В связи с исполнением ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара решения Палаты по разрешению споров от 14 июля 2015 года по делу Лопырев А.В. – ФК «Крылья Советов» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара, наложенный в качестве обеспечительной меры. ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», - говорится в сообщении РФС.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 12 место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 15 очков.