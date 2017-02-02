Карякин, Мустафина и Медведева стали лауреатами премии «Серебряная лань»
Стали известны имена лауреатов спортивной премии «Серебряная лань».
Лауреатами стали олимпийские чемпионы Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Лесун (современное пятиборье), Маргарита Мамун (художественная гимнастика), Алия Мастафина (спортивная гимнастика), Сослан Рамонов (вольная борьба), Евгений Тищенко (бокс), Наталья Ищенко, Светлана Ромашина (обе - синхронное плавание), Софья Великая (фехтование). Кроме них в число лауреатов попали шахматист Сергей Карякин и чемпионка Европы-2017 фигуристка Евгения Медведева. Из числа представителей российского паралимпийского движения была отмечена Виктория Бойкова (фехтование).
«Серебряная лань» является одной из старейших спортивных наград России и вручается лучшим спортсменам и тренерам года.
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