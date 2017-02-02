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Этот день в истории. Жерару Пике – 30

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жерар Пике
Жерар ПикеИсточник: ФК «Барселона»

Сегодня, 2 февраля, свой 30-й день рождения отмечает защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.

Свой спортивный путь игрок сине-гранатовых начал в каталонском клубе. С 2001 по 2004 гг. футболист выступал за вторую команду «Барселоны», а вскоре перебрался в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал до 2008 года. Именно тогда руководство «Барселоны» задумалось о возвращении воспитанника. 

С тех пор Пике является игроком основного состава. За 9 лет защитник выиграл вместе с клубом чемпионат (6 раз), Кубок (4), а также Суперкубок Испании (5), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (3) и клубный чемпионат мира (3).

На международной арене Пике стал со сборной Испании чемпионом Европы (2) и мира, сыграв за национальную команду 83 матча.

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