«Ростов» может приобрести полузащитника «Твенте» Мокоджо

«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику голландского «Твенте» и сборной ЮАР Камохело Мокоджо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- Ростовский клуб уже имеет договоренность с «Твенте» о трансфере Мокоджо, однако у «Ростова» не найдется средств на его приобретение без продажи Нобоа. В тоже время в среду состоялась встреча между представителями «Зенита» и «Ростова», на которой санкт-петербургский клуб вновь отказался от приобретения Нобоа. Тем не менее, вероятность ухода Нобоа в «Зенит» до конца трансферного окна существует, - сказал источник.

Как сообщает ТАСС, «Зенит» в среду также отказал «Ростову» в приобретении полузащитника Павла Могилевца.

Мокоджо выступает за «Твенте» с 2014 года и с тех пор провел за команду 78 матчей и забил три мяча. Ранее он играл за «Зволле», «Эксельсиор», «Фейенорд» и южноафриканский клуб «Суперспорт Юнайтед». В составе сборной ЮАР Мокоджо принял участие в шести играх.

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