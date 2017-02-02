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Сергей Ковалев: Если Уорд поставит условия, которые нам не понравятся, будем изучать другие варианты

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о своих планах на будущее.

«Сейчас никаких договоренностей нет. Все зависит от переговоров с Уордом. Если он поставит условия, которые не понравятся нам, мы будем изучать другие варианты. Если говорить о контракте, то здесь все просто: в случае моего поражения, он обязан предоставить мне реванш. Сейчас промоутеры занимаются этим вопросом. В ближайшее время я должен начать подготовку. 22 февраля планирую вылететь в США», – цитирует россиянина BoxingScene.

Напомним, в ноябре Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. Однако пока остается неясным, готов ли Уорд провести с Ковалевым еще один бой, и когда именно он мог бы состояться.

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