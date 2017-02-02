Кирилл Голубев завоевал золото на дистанции 1500 м на Универсиаде
Российский конькобежец Кирилл Голубев завоевал золото на дистанции 1500 метров на Универсиаде в Алма-Ате.
Второе место занял голландец Мартин Реньер ван Остен, третьим стал японец Дзюня Мива.
Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.
Универсиада
Алматы (Казахстан), 2 февраля
Конькобежный спорт
Мужчины
1500 м.
1. Кирилл Голубев (Россия) – 1.49,30.
2. Мартин ван Остен (Голландия) – 1.49,53.
3. Дзюня Мива (Япония) – 1.49,61
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