«Ювентус» рассматривает двух полузащитников «Барселоны» на замену Погба

Как сообщает каталонское издание Mundo Deportivo, туринский «Ювентус» проявляет интерес к двум игрокам «Барселоны».

Отмечается, что итальянский клуб заинтересован в услугах полузащитника Андре Гомеша. Действующий чемпион Серии А попробует приобрести футболиста сборной Португалии летом 2017 года. Однако, источник уверен, что трансфер может не состояться, если команду продолжит тренировать Луис Энрике, который стал инициатором покупки Гомеша из «Валенсии».

В таком случае, «Ювентус» намерен побороться за другого полузащитника сине-гранатовых – Ивана Ракитича, который не ладит с главным тренером каталонского клуба.

Отмечается, что интерес к игрокам связан с уходом полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Клуб из Серии А продолжает поиски его замены.