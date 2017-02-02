20 федераций допустили российских паралимпийцев до международных стартов

20 международных федераций допустили российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года, заявил председатель исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), первый вице-президент организации Павел Рожков.

«Международная федерация керлинга и еще 19 федераций допустили наших спортсменов. Они выступают на чемпионатах Европы и мира, участвуют в квалификационных соревнованиях», - цитирует Рожкова ТАСС.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018. Такое решение было принято на исполкоме ПКР в Бонне.

Напомним, что в августе МПК отстранил россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации.