Хави Гарсия: Слышал, что до моего прихода в «Зените» были проблемы с микроклиматом, но сейчас все отлично

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о сборе команды в Испании.

– Согласны ли вы, что команда постепенно вкатывается в режим, и каждый из игроков по отдельности набирает кондиции?

– Да, я думаю, что мы действительно каждый день набираем форму и постепенно подходим к первому официальному матчу с «Андерлехтом». Здорово, что мы проводим так много контрольных матчей, потому что именно во время игры мы можем чувствовать, насколько мы готовы. Сейчас у «Андерлехта» сезон в самом разгаре, поэтому путем только такой подготовки мы можем в действительно хорошей форме подойти к предстоящим матчам 1/16 финала.

– Второй сбор проходит в Испании, в 50 километрах от Мурсии – городе, где вы провели свое детство. Можно ли сказать, что это идеальное для вас место с точки зрения предсезонной подготовки?

– Я сам достаточно давно не был в Мурсии, поэтому очень рад, что «Зенит» выбрал именно это место. На наши матчи приходят и мои друзья, и мои родители. Если бы была моя воля – я бы хотел, чтобы мы проводили всегда все наши сборы.

– После ухода Витселя и Гарая с кем чаще всего общаетесь лично вы?

Из-за языкового барьера я чуть больше общаюсь с иностранцами. Не могу выделить кого-то одного – я в хороших отношениях и с легионерами, и с русскими ребятами. Все то время, что я в команде, здесь царит прекрасная атмосфера.

Я слышал, что еще до того, как я пришел в «Зенит», здесь были с этим определенные проблемы, но в последние годы в команде отличный микроклимат. Все друг с другом общаются, и никаких конфликтов нет, – рассказал Гарсия в интервью официальному сайту «Зенита».

Напомним, 27 января начался второй сбор «Зенита» в Испании. На нем сине-бело-голубые обыграли норвежскую «Волеренгу» (1:0), польскую Легию (2:0) и сыграли вничью с еще одним норвежским клубом – «Оддом» (1:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 3 февраля против пражской «Спарты» и 5 февраля против датского «Оденсе».

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