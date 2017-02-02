Ухов выступит на «Русской зиме»
Олимпийский чемпион Лондона в прыжках в высоту Иван Ухов принял решение выступить на легкоатлетическом турнире «Русская зима», сообщает «Р-Спорт».
- Ухов принял решение выступить на турнире «Русская зима». Иван хочет порадовать российских болельщиков и выступить перед ними, - сообщил источник.
Соревнования «Русская зима» пройдут 4-5 февраля в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.
Ранее Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.
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