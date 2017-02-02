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Ухов выступит на «Русской зиме»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион Лондона в прыжках в высоту Иван Ухов принял решение выступить на легкоатлетическом турнире «Русская зима», сообщает «Р-Спорт».

- Ухов принял решение выступить на турнире «Русская зима». Иван хочет порадовать российских болельщиков и выступить перед ними, - сообщил источник. 

Соревнования «Русская зима» пройдут 4-5 февраля в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА. 

Ранее Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. 

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