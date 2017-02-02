«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Дибалу
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказывается от идеи приобретения форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Как сообщает Daily Mirror, игрок сборной Аргентины выбирает между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Отмечается, что главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью был бы не прочь принять футболиста в свою команду, однако, этот трансфер не состоится по финансовым причинам.
Ранее сообщалось, что нападающий является главной целью «Реала» в летнее трансферное окно.
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