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«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Дибалу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказывается от идеи приобретения форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Как сообщает Daily Mirror, игрок сборной Аргентины выбирает между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Отмечается, что главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью был бы не прочь принять футболиста в свою команду, однако, этот трансфер не состоится по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что нападающий является главной целью «Реала» в летнее трансферное окно.

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