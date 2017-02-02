Видео дня: Крауч отпраздновал 100-й гол в АПЛ танцем робота
Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч отпраздновал 100-й мяч в Английской премьер-лиге (АПЛ) оригинальным танцем, сообщает «Лента.Ру».
36-летний футболист продемонстрировал танец робота. Юбилейный мяч был забит Краучем в матче против «Эвертона» (1:1).
Видео с канала Amar AM7.
Отметим, что 48 из 100 мячей в АПЛ форвард забил головой.
Ранее в премьер-лиге Крауч играл за «Астон Виллу» (2002-2004), «Саутгемптон» (2004-2005), «Ливерпуль» (2005-2008), «Портсмут» (2008-2009) и «Тоттенхэм» (2009-2011).
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