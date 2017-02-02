«Ювентус» объявил о продлении контракта с Лихтштайнером
Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер продолжит выступления за итальянский клуб.
Как сообщает пресс-служба туринской команды, игрок сборной Швейцарии продлил контракт до лета 2018 года.
OFFICIAL: @LichtsteinerSte extends #Juventus contract until 2018: https://t.co/UJkYHzksPb #Lichtsteiner2018 pic.twitter.com/BR4jZ2T4am— JuventusFC (@juventusfcen) 2 февраля 2017 г.
Футболист выступает за «Ювентус» с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел в чемпионате Италии 14 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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