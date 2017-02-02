«Ювентус» объявил о продлении контракта с Лихтштайнером

Агент Доннаруммы: Нам нужно время, чтобы все обдумать и сделать правильный выбор

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, похвалил своего клиента, а также ответил на вопрос о его будущем.