Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Лихтштайнером

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер продолжит выступления за итальянский клуб.

Как сообщает пресс-служба туринской команды, игрок сборной Швейцарии продлил контракт до лета 2018 года.

Футболист выступает за «Ювентус» с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел в чемпионате Италии 14 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» договорился о переходе защитника «Сан-Паулу» ЛянкоЗащитник «Сан-Паулу» Лянко летом станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за ДибалуРуководство «Манчестер Юнайтед» отказывается от идеи приобретения форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.«Ювентус» рассматривает двух полузащитников «Барселоны» на замену ПогбаКак сообщает каталонское издание Mundo Deportivo, «Ювентус» проявляет интерес к двум игрокам «Барселоны».«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта«Ювентус» летом попытается приобрести у «Лацио» нападающего Бальде Диао Кейта, сообщает Calciomercato.Агент Доннаруммы: Нам нужно время, чтобы все обдумать и сделать правильный выборФутбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, похвалил своего клиента, а также ответил на вопрос о его будущем.Василий Уткин: Дибале место в «Реале», а не среди носителей пижамОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин выразил мнение, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала должен переехать в чемпионат Испании.Джанлуиджи Буффон: Теперь «Интер» – это команда, а не просто набор хороших игроковГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, признанный лучшим вратарем года по версии Ассоциации футболистов Италии, высказался о предстоящем матче с «Интером».Как празднование гола стало помешательством и загадкой, которую никто не отгадалКак празднование гола стало помешательством и загадкой, которую никто не отгадалФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала забивает и сводит мир с ума необычным жестом.Леонардо Бонуччи: Трудно сказать нет ГвардиолеЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что ему было непросто отказаться от предложения «Манчестер Сити».Дибала и Аллегри: остаться должен один? Обзор 22-го тура серии АДибала и Аллегри: остаться должен один? Обзор 22-го тура серии А«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.«Шальке» не отпустил Колашинаца в «Челси»Защитник Сеад Колашинац доиграет сезон в «Шальке». Немцы отказались продавать 23-летнего игрока обороны сборной Боснии и Герцеговины в «Челси» за шесть месяцев до истечения срока его контракта, сообщает Calciomercato.com.«Ювентус» объявил о переходе форварда «Асколи» (фото)20-летний нападающий Риккардо Орсолини стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.«Челси» претендует на защитника «Шальке-04»Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Calcio Mercato.«Ювентус» намерен взять в аренду Луиса Густаво«Ювентус» сделал предложение «Вольфсбургу» об аренде полузащитника Луиса Густаво, сообщает Calciomercato.com.Голы Игуаина и Хедиры принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»«Сассуоло» дома уступил «Ювентусу» (0:2) в 22-м туре чемпионата Италии.День в истории. Джанлуиджи Буффону - 39!День в истории. Джанлуиджи Буффону - 39!Сегодня исполняется 39 лет многолетнему вратарю туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффону.Дармиан готов вернуться в чемпионат Италии этой зимойЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан недоволен своим положением в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул МоратуЖертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату«Советский спорт» рассказывает, почему игрок сборной Испании решил покинуть мадридский «Реал».Патрик Вийера: Хедира входит в список возможных трансферов «Нью-Йорк Сити»Главный тренер американского клуба «Нью-Йорк Сити» Патрик Вийера прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Эвра«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» ЭвраЗащитник «Ювентуса» Патрис Эвра перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт французского клуба.
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу
MMA
Тренер Федора Емельяненко: Митрион - типичный ударник, партер - не его конек
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Штефан Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнервсе новости