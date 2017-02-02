На Кипре начался второй сбор «Урала»

Футболисты «Урала» продолжают на Кипре подготовку ко второй части сезона РФПЛ.

Из Пафоса, где команда проводила первый зарубежный сбор, команда переехала в соседний Лимассол и сегодня вечером после нескольких дней отдыха возобновит тренировки. Второй кипрский сбор продлится до 11 февраля. За это время подопечные Александра Тарханова проведут четыре контрольных матча, первый из которых состоится в ближайшее воскресенье.

Информация о соперниках «Урала» и времени начала матчей будет опубликована позже.