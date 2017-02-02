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Букмекеры отдают предпочтение сборной Ганы в матче с Камеруном

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Ганы.

Победа ганцев в основное время оценивается коэффициентом 2,45, тогда как виктория камерунцев идет за 3,28.

За ничью букмекеры предлагают 2,80.

Встреча во Францевилле начнется сегодня в 22:00 мск.

Матч

Камерун - Гана - 2:0 (0:0)

Голы

Нгадо Нганжу 72 (1:0). Бассогог 90 (2:0).

Состав

Камерун: Ондоа, Тейку, Нгадо Нганжу, Ойонго, Фай, Сиани, Джум (Манджек, 77), Тамбе (Абубакар, 74), Бассогог, Муканджо, Зуа

Гана: Разак, Ачимпонг, Аффул, Бой, Амарти, Айю А., Вакасо, Атсу, Аква (Гьян, 76), Парти (Агеманг-Баду, 86), Айю Д.

Предупреждения:

Муканджо, 82 - нет

Судья:

Бакари Гассама (Гамбия)

Место и дата

02 февраля 22:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция

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