Букмекеры отдают предпочтение сборной Ганы в матче с Камеруном
Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Ганы.
Победа ганцев в основное время оценивается коэффициентом 2,45, тогда как виктория камерунцев идет за 3,28.
За ничью букмекеры предлагают 2,80.
Встреча во Францевилле начнется сегодня в 22:00 мск.
Матч
Голы
Нгадо Нганжу 72 (1:0). Бассогог 90 (2:0).
Состав
Камерун: Ондоа, Тейку, Нгадо Нганжу, Ойонго, Фай, Сиани, Джум (Манджек, 77), Тамбе (Абубакар, 74), Бассогог, Муканджо, Зуа
Гана: Разак, Ачимпонг, Аффул, Бой, Амарти, Айю А., Вакасо, Атсу, Аква (Гьян, 76), Парти (Агеманг-Баду, 86), Айю Д.
Предупреждения:
Муканджо, 82 - нет
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
02 февраля 22:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция
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