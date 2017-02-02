Фрэнк Лэмпард: Иванович – великий игрок, желаю ему всего наилучшего в «Зените»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал на своей странице в Instagram переход Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

«Мне было очень приятно играть с этим человеком на протяжении многих лет. Иванович – великий игрок, лидер и друг. Желаю ему всего наилучшего в его новом клубе», – написал Лэмпард выложив следующее фото:

What a pleasure to play with this man for so many years at @chelseafc. A great player, a leader and a friend. A man to take into the trenches. I wish him the best for the future at his new club. #chelsea #Ivanovic Фото опубликовано Frank Lampard (@franklampard) Фев 1 2017 в 11:21 PST

Иванович и Лэмпард защищали цвета «Челси» с 2008 по 2014 гг.